Calciomercato Serie A telefonata di Marotta | vuole l’ex Juventus per sostituire l’eventuale partenza di Calhanoglu! La mossa nerazzurra per questo giocatore

Il calciomercato della Serie A si infiamma: Marotta avrebbe chiamato un ex Juventus per rafforzare il centrocampo in vista di possibili partenze. La strategia nerazzurra potrebbe rivoluzionare gli equilibri dell’Inter e accendere nuovi scenari di mercato. Con il Galatasaray che si fa avanti per Calhanoglu, la partita è appena iniziata: l’Inter è pronta a sorprendere ancora, e le prossime mosse potrebbero cambiare tutto.

Calciomercato Serie A, telefonata di Marotta: per sostituire il partente Calhanoglu vorrebbe l'ex Juve! La mossa nerazzurra per lui. Il centrocampo dell'Inter è al centro di un potenziale effetto domino che potrebbe ridisegnarne gli equilibri e stravolgere il calciomercato Serie A. Secondo quanto riportato da Repubblica, un'offensiva concreta del Galatasaray per Hakan Calhanoglu ha avviato una profonda riflessione in casa nerazzurra, con l'asse di mercato che si infiamma tra Milano, Istanbul e Roma. Il futuro della regia interista è appeso a un filo, in attesa delle decisioni strategiche della dirigenza.

