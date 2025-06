Calciomercato Sassuolo pronto un derby con il Bologna per comprare quel grande giocatore Ecco l’indiscrezione

Il calciomercato del Sassuolo si infiamma con una maxi sfida: pronto un duello con il Bologna per aggiudicarsi Leo Scienza, talento emergente e obiettivo di grande spessore. Il mistero si infittisce tra trattative con l’Heidenheim e la concorrenza delle rivali. Un’estate calda all’insegna di strategie e grande cantera, pronta a scrivere un nuovo capitolo di emozioni nel calcio italiano. Resta sintonizzato per scoprire come finirà questa intensa battaglia di mercato.

Calciomercato Sassuolo, il giocatore Leo Scienza nel mirino dei neroverdi, si lavora con l'Heidenheim. Occhio però a quella grande rivale Il Calciomercato Sassuolo inizia a prendere forma, e tra i nomi emersi in queste prime battute di sessione estiva spicca quello di Leo Scienza. Si tratta di Leonardo Weschenfelder Scienza, esterno offensivo brasiliano con passaporto .

Andrea Pinamonti: futuro incerto tra Genoa e Sassuolo, il calciomercato deciderà - Andrea Pinamonti, protagonista in campo con una doppietta all’Atalanta e ormai autore di 50 reti in Serie A, si trova nel vivo di un futuro incerto tra Genoa e Sassuolo.

Modena, ore decisive per Palumbo: il Sassuolo insiste e ha già ottenuto il sì del giocatore; Calciomercato serie B, la Sampdoria brucia tutti, pronto valzer di bomber; Fonseca, hai visto che Jiménez? E' pronto per il Milan.

Calciomercato Sassuolo, pronto un grande colpo per la Serie A! Arriva da una rivale un grande centrocampista calcionews24.com scrive: I neroverdi vogliono puntare tutto su quel centrocampista promettente Il Calciomercato Sassuolo si anima in vista della stagione estiva e guarda con ...

Calciomercato Sassuolo: Berardi pronto a restare Riporta calcioline.com: Il Sassuolo ha fatto ritorno in Serie A dopo una sola stagione in cadetteria e l'obiettivo è quello di riprendersi il ruolo ...

Sassuolo punta su Camara e Bertola: rinforzi low cost per il calciomercato Segnala ilrestodelcarlino.it: In attesa di accendere i primi fuochi di un mercato in ovvio divenire, guarda a possibili rinforzi low cost, il Sassuolo.