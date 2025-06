Calciomercato Roma si lavora per blindare Dybala | pronto il rinnovo sarà centrale anche per Gasperini

Il calciomercato della Roma si anima con importanti mosse: si lavora al rinnovo di Dybala, pronto a blindarlo e garantire continuità nel reparto offensivo. La società punta a consolidare il suo valore, mentre si avvicina anche la firma di Sar224 come centrale difensivo, rafforzando la linea arretrata di Gasperini. La sessione estiva promette emozioni e trattative decisive per il futuro giallorosso.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con il possibile rinnovo di contratto di Paulo Dybala in giallorosso. I dettagli Paulo Dybala sta lavorando con impegno per farsi trovare pronto in vista della nuova stagione con la Roma. Dopo l'infortunio muscolare dello scorso marzo, l'argentino continua a seguire un programma di recupero personalizzato, alternando .

Dybala leader silenzioso: a Bergamo da mental coach per spingere la Roma verso la Champions - Paulo Dybala, leader silenzioso e mental coach della Roma, ha scelto di non abbandonare i compagni in un momento cruciale della stagione.

