Calciomercato Napoli offerta respinta | c’è distanza

Il calciomercato del Napoli si infiamma: un’offerta del club è stata respinta, creando una distanza tra le parti e mettendo a rischio la trattativa. La strategia del Napoli, che vedeva nel calciatore il rinforzo perfetto per la prossima stagione, ora si scontra con l’intransigenza dell’altra parte. Tuttavia, i campioni azzurri sono determinati a chiudere l’accordo a tutti i costi, confidando di colmare presto le divergenze e rafforzare la rosa.

