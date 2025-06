Calciomercato Napoli non c’è solo De Bruyne! Dopo il belga UFFICIALE un altro nuovo acquisto dei partenopei!

Il calciomercato del Napoli si infiamma con sorprese e colpi di scena! Dopo la tanto attesa ufficialità di Kevin De Bruyne, i partenopei non si fermano e annunciano un nuovo arrivo: Luca Marianucci, giovane talento difensivo dall’Empoli. La squadra azzurra dimostra ancora una volta di voler rinforzarsi e puntare in alto. Ma quali altre novità riserva questa sessione di mercato? Restate sintonizzati per scoprirlo!

Calciomercato Napoli, non c’è solo De Bruyne! Dopo il belga UFFICIALE anche l’arrivo di Marianucci Non solo l’ufficialità di Kevin De Bruyne: il Napoli ha annunciato ufficialmente un altro colpo in entrata. La società azzurra ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Luca Marianucci, giovane difensore proveniente dall’Empoli. Il calciatore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, non c’è solo De Bruyne! Dopo il belga UFFICIALE un altro nuovo acquisto dei partenopei!

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Calciomercato Napoli, dopo De Bruyne arriva un'altra ufficialità: l'annuncio di De Laurentiis - Il club azzurro ufficializza anche l'ingaggio del difensore Luca Marianucci, che aveva sostenuto martedì scorso le visite mediche a Villa Stuart ... Scrive napolitoday.it

