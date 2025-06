Calciomercato Napoli decisione irremovibile | società avvisate

Il calciomercato del Napoli si anima, con una decisione irremovibile che mette in allarme le società interessate. La dirigenza azzurra, guidata da Manna, non si ferma ai nomi già circolati e punta a rafforzare la rosa per sostenere al massimo il cammino di Antonio Conte. La strategia è chiara: creare una squadra competitiva e pronta a sfidare ogni avversario sui quattro fronti prioritari. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali sorprese riserverà il mercato partenopeo.

Il Napoli non sembra assolutamente intenzionato a fermarsi ai soli colpi Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, con quest'ultimo ancora non annunciato. Manna, direttore sportivo azzurro, è al lavoro per regalare ad Antonio Conte una squadra di tutto rispetto e competitiva soprattutto per i 4 fronti per cui il Napoli lotterà. La rosa attuale va sicuramente rinforzata, con alcuni sogni e desideri nel cassetto del tecnico che l'ex bianconero cercherà di soddisfare. Sul piatto ancora tanti milioni da spendere, sempre in attesa però del grande incasso che verrà messo in tasca dalla cessione – si spera imminente – di Osimhen.

