Calciomercato Milan Zinchenko in pole position per la fascia sinistra

Il calciomercato del Milan si infiamma: Zinchenko, talento dell'Arsenal, è in pole position per rinforzare la fascia sinistra rossonera. Con Theo Hernández ormai prossimo a lasciare il club, i biancorossi puntano deciso su questo versatile e affidabile laterale ucraino. La trattativa si fa sempre più calda, ma quali sono le reali possibilità di chiudere l’affare? Ecco il punto sulla situazione.

Oleksandr Zinchenko dell'Arsenal sembra essere il principale obiettivo di calciomercato del Milan per sostituire Theo Hernández.

