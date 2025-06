Calciomercato Milan un 9 per Allegri | Vlahovic favorito ma c’è un sogno

Il calciomercato del Milan si infiamma con l’obiettivo di rinforzare l’attacco: un nuovo “9” per Allegri, con Vlahovic in pole position. La società rossonera lavora senza sosta, sognando un colpo di grande impatto che possa fare la differenza in vista della prossima stagione. Tra rumors e speranze, il sogno di acquisto rimane vivo: il Milan sta per fare il suo passo decisivo.

Il Milan cerca un centravanti top per questa sessione estiva di calciomercato: Massimiliano Allegri avrebbe già espresso la sua preferenza.



Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan, contatto con la Juventus per Vlahovic; Milan, contatti per Retegui. Vlahovic sullo sfondo, c'è il nodo ingaggio; Calciomercato Milan: Allegri e Vlahovic, un “rilancio” da 30 milioni?.

Perché Vlahovic può davvero andare al Milan: c’è un fattore chiave Riporta minutidirecupero.it: C’è un elemento chiave che fa pensare che la pista Vlahovic per il Milan sia davvero concreta.