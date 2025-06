Calciomercato Milan su Jashari | la volontà del giocatore l’offerta al Bruges

Il calciomercato del Milan si infiamma con la possibile svolta su Ardon Jashari. Il giovane talento svizzero, classe 2002, avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi dai belgi del Bruges ai rossoneri, aprendo nuovi scenari per il club milanese. La trattativa è in fase concreta e le prossime settimane saranno decisive per svelare se il sogno diventerà realtà. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

