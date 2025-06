Calciomercato Milan si lavora con ottimismo su Xhaka | la situazione

Il calciomercato del Milan si infiamma con ottimismo: l’attenzione si concentra su Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, considerato il profilo ideale per rafforzare il cuore della squadra. Dopo Luka Modri?, Xhaka emerge come uno degli obiettivi più ambiziosi, portando entusiasmo tra tifosi e dirigenti. La situazione è in evoluzione, e i prossimi giorni potrebbero svelare un nuovo capitolo nella strategia di rinforzo rossonera.

Granit Xhaka del Bayer Leverkusen rappresenta, dopo Luka Modri?, l'altro obiettivo di esperienza del Milan per questo calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, si lavora con ottimismo su Xhaka: la situazione

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - xhaka - lavora

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato #Milan, Moretto: "Primi contatti per #Xhaka. #Vlahovic ..." Vai su Facebook

Calciomercato @acmilan, Moretto: "Primi contatti per Xhaka. Vlahovic ..." #SempreMilan #ACMilan #Milan #Moretto #Vlahovic #Xhaka Vai su X

Calciomercato Milan, Moretto: “Primi contatti per Xhaka. Vlahovic …”; Milan su Xhaka: la strategia per ottenere il via libera dal Bayer Leverkusen; Mercato Milan: in entrata si lavora su Leoni del Parma e Xhaka del Leverkusen.

Milan, il piano dopo Modric: Xhaka guadagna terreno, ma non sarà solo Come scrive calciomercato.it: Il Diavolo programma il futuro: ecco come può essere composta la mediana ...