Calciomercato Milan ottimismo per Xhaka | ecco cosa manca ancora

Il calciomercato del Milan si infiamma con ottimismo crescente: dopo la possibilità di portare Luka Modri?, ora l’attenzione si concentra su Granit Xhaka del Bayer Leverkusen. Il centrocampista svizzero potrebbe diventare un tassello fondamentale per rafforzare la mediana rossonera, ma ancora mancano alcuni passaggi decisivi prima di finalizzare l’affare. Ecco cosa serve ancora affinché questa trattativa possa decollare e portare nuova linfa alla squadra.

Il Milan riparte da Xhaka, il Napoli studia il colpo Gatti per la difesa, Bennacer in mediana per la Fiorentina Riporta eurosport.it: Persi Reijnders e pure Musah, il Milan cerca rinforzi a centrocampo e, in attesa di chiudere per Modric, sonda il nome di Granit Xhaka, profilo che piace molto al ds Tare, giocatore di carisma, ...