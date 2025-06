Calciomercato Milan opzione Doué senior | le caratteristiche del terzino

Il calciomercato del Milan si infiamma con l'opzione Doué: il giovane terzino destro dello Strasburgo, classe 2002, potrebbe rafforzare la difesa rossonera. Dotato di grande talento e visione di gioco, Guéla Doué rappresenta un investimento promettente per il futuro. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che i rossoneri siano pronti a fare sul serio: scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo profilo interessante e le sue potenzialità.

Il Milan sarebbe sulle tracce di Guéla Doué, classe 2002, terzino destro dello Strasburgo e fratello maggiore di Désiré del PSG. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, opzione Doué senior: le caratteristiche del terzino

Il Milan punta l'altro Doué, è il fratello del fenomeno del Psg. Ed è già derby - Il Milan si prepara a rinforzare la propria rosa con un colpo interessante: il talento ivoriano dello Strasburgo, già noto ai tifosi di San Siro, potrebbe diventare un nuovo rossonero.

