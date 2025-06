Calciomercato Milan il Bologna vuole trattenere Pobega | ecco in che modo

Il calciomercato del Milan si infiamma con il Bologna che tenta di trattenere Pobega, l’ex rossonero desideroso di restare in maglia rossoblù. La cifra di riscatto, 12 milioni di euro, incombe come un ostacolo, ma i biancoblù stanno studiando una strategia per convincere tutti e mantenere il centrocampista. Ecco come potrebbe evolversi questa intricata trattativa.

L'ex Milan Tommaso Pobega sembra voler restare a Bologna. Ma di mezzo ci sono 12 milioni di euro di riscatto. Si pensa a una strategia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il Bologna vuole trattenere Pobega: ecco in che modo

In questa notizia si parla di: milan - bologna - pobega - calciomercato

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan - Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo ben 51 anni grazie a un gol decisivo di Ndoye, che piega il Milan.

Tommaso Pobega vorrebbe rimanere a Bologna anche nella prossima stagione. Il centrocampista non rientra nei piani del Milan, si apre l'ipotesi di un nuovo prestito #Calciomercato #transfers Vai su X

Tommaso #Pobega, dopo una stagione da jolly al #Bologna, attende novità sul suo futuro. Rientrerà al #Milan o si apriranno nuove strade? #Calciomercato #MilanNews #SerieA #ACMilan Vai su Facebook

Calciomercato Milan, il Bologna vuole trattenere Pobega: ecco in che modo; Bologna tra rinnovi e mercato: nuova proposta per Pobega | Calciomercato; Il Bologna vince la Coppa Italia! Milan battuto 1-0 in finale con goal di Ndoye.

Pobega Milan, il Bologna vuole riscattarlo ma si tratta il prezzo! Ultimissime - Pobega Milan, sono serrate le trattative con il Bologna per il centrocampista italiano: i felsinei chiedono uno sconto sul riscatto La finestra di mercato estiva del Bologna si sta animando, con diver ... Si legge su milannews24.com

Mercato Milan, intrigo Pobega! Sartori in pressing su Tare, vuole chiudere l’operazione a queste condizioni - Mercato Milan, il Bologna vuole riscattare Pobega ma chiede un forte sconto a Igli Tare: la posizione del club rossonero Con la stagione che volge al termine e il calciomercato estivo alle porte, il c ... Secondo milannews24.com

Bologna, si tratteranno al ribasso i riscatti di Pobega e Pedrola - La priorità del Bologna saranno i riscatti dei calciatori arrivati in prestito con diritto di riscatto e i rinnovi dei giocatori in scadenza. Scrive milannews.it