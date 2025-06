Calciomercato Milan Di Marzio | Napoli niente aste per Musah Ora …

Il calciomercato di Milan e Napoli si svelano come una vera sfida di strategie e insidie: Yunus Musah potrebbe approdare al Napoli senza dover affrontare aste disperate, ma tutto dipende dal comportamento del Milan. La questione si fa intricata, tra trattative in corso e scommesse sul futuro. Riuscirà il Napoli a mettere le mani sul talentuoso centrocampista? Restate con noi, perché il mercato è ancora tutto da scrivere.

Yunus Musah al Napoli in questa sessione di calciomercato? Possibile, a patto, però, che il Milan non tiri troppo la corda. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Di Marzio: “Napoli, niente aste per Musah”. Ora …

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - napoli - musah

Musah ha l'accordo col Napoli (4-5 anni a 2,5M netti), ma manca ancora l'intesa col Milan. Offerta da 25M, Furlani ne chiede 30. Contatti continui per chiudere. (via @cmdotcom) #Musah #Napoli #Milan #Calciomercato

#Calciomercato #Milan, #Musah al Napoli: operazione ai dettagli

Il Milan chiede più soldi al Napoli per Musah: contatti continui per chiudere; Napoli-Musah, si lavora agli ultimi dettagli con il Milan; Mercato in uscita: Musah-Napoli sempre più vicini, ad oggi salta la cessione di Theo.

Calciomercato Napoli, nessuna asta per Musah e Juanlu Da sport.sky.it: Questa l'indicazione che arriva dalla società che in queste ore sta trattando il centrocampista ...