Calciomercato Milan Allegri trattiene anche Saelemaekers | che ruolo avrà?

Il calciomercato del Milan si infiamma: Allegri conferma la volontà di trattenere Saelemaekers, considerando il suo ruolo chiave nel nuovo progetto rossonero. Il ritorno del talento belga alla base apre scenari interessanti, con l’allenatore pronto a valorizzarlo in una posizione strategica. La sua permanenza potrebbe rivelarsi una mossa decisiva per il futuro del Diavolo, puntando su continuità e qualità.

Allegri ha intenzione di tenere Saelemaekers al Milan. Per il Belga, di ritorno alla casa base, potrebbe esserci spazio nel progetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Allegri trattiene anche Saelemaekers: che ruolo avrà?

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Mike #Maignan ha detto sì al #Chelsea: contratto oltre i 5M l'anno! Il #Milan si muove per il dopo-Maignan: #Allegri vuole #Svilar. #Saelemaekers può entrare nell'affare con la #Roma.

