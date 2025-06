Calciomercato Milan Allegri frena la partenza di Leao Bayern su Williams

Il calciomercato infiamma il Milan: Allegri dichiara "no" alla partenza di Leao, blindandolo per la prossima stagione. Mentre il Bayern si allontana da Leao, puntando su Nico Williams, i rossoneri consolidano la loro stella pi√Ļ brillante. Un duello di mercato che promette emozioni e sorprese, sottolineando come la strategia di Allegri sia fondamentale per mantenere alta la competitivit√† del Milan. La corsa ai rinforzi √® appena iniziata.

Allegri blinda Leao in questo calciomercato e lo vuole al Milan per il prossimo anno. Il Bayern si allontana e vira verso Nico Williams. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Allegri frena la partenza di Leao. Bayern su Williams

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - allegri - leao

Calciomercato Milan, dalla Spagna: ‚ÄúTheo Hernandez si offre al Real Madrid‚ÄĚ - Il calciomercato del Milan √® in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

? #Calciomercato #Milan | Massimiliano #Allegri ha preso una decisione sul futuro di #RafaelLeao: ecco cosa filtra dal ritiro rossonero #ACMilan #Leao #Rossoneri #SerieA #MilanNews #TransferNews #Allegri #MercatoMilan Vai su X

Il Bayern vuole Rafael #Leão! I tedeschi stanno preparando 70 milioni di euro + un giocatore ma il #Milan vuole 120-130 milioni di euro. ? Allegri è stato chiaro: "Leão è intoccabile." #Leao #ACMilan #BayernMunich #TransferNews #Calciomercato Vai su Facebook

Il veto di Allegri, il CorSport: Saelemaekers e Leao, roba da Milan; Il Mattino svela - Leao al Napoli è una possibilità! Dipende da Allegri: il motivo; Milan, messaggio chiaro al Bayern Monaco: per Leao servono almeno 95 milioni. Allegri ha un piano.

Mercato Milan, Massimiliano Allegri blinda Rafael Leao: per il tecnico e per la società l‚Äôesterno portoghese è assolutamente incedibile Segnala milannews24.com: Mercato Milan, Massimiliano Allegri blinda Rafael Leao: per il tecnico e per la società l‚Äôesterno portoghese è assolutamente incedibile Il futuro di Rafael Leão nel calciomercato Milan continua a esse ...