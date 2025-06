Calciomercato Lecce i giallorossi sono pronti al primo grande colpo per mister Di Francesco! Il punto

Il calciomercato del Lecce infiamma l’estate, con i giallorossi pronti a sorprendere. Dopo aver puntato su rinforzi strategici, il club si prepara al primo grande colpo sotto la guida di mister Di Francesco: un acquisto che potrebbe fare la differenza e rilanciare le ambizioni stagionali. La finestra di mercato si apre ufficialmente tra meno di tre settimane e le speranze sono alte: il Lecce è determinato a scrivere una nuova entusiasmante pagina di storia.

Calciomercato Lecce, occhi puntati su Samuele Birindelli per rinforzare la fascia destra. Un colpo perfetto per mister Di Francesco Il Calciomercato Lecce comincia a entrare nel vivo a meno di tre settimane dall'apertura ufficiale della sessione estiva. La dirigenza giallorossa, consapevole della necessità di intervenire con intelligenza e tempestività sul mercato, ha come obiettivo principale .

| L'U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con g

Lecce, ecco il primo colpo di mercato: in arrivo il difensore 2006 Golic; Lecce, doppio colpo con Veiga e Gabriel: due portoghesi, terzino e centrale, per la difesa; Lecce, Dorgu-United: Corvino Masterclass. Ma per la salvezza….

Lecce-Di Francesco, ci siamo: i dettagli dell'accordo e il retroscena su Krstovic msn.com scrive: Da ormai diversi giorni, Eusebio Di Francesco è il prescelto del Lecce per il post Marco Giampaolo.