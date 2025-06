Calciomercato la Top 11 di giugno | c’è anche Reijnders | VIDEO

Il calciomercato di giugno ha regalato emozioni e sorprese, con grandi nomi e trasferimenti sorprendenti. Le big d’Europa hanno colto l’occasione per rafforzarsi in vista del Mondiale per Club, dando vita a una vera e propria rivoluzione di mercato. Da Reijnders al Manchester City a Luis Henrique, la Top 11 del mese riflette le scelte più strategiche e affascinanti. Scopriamo insieme i protagonisti di questa finestra estiva, ruolo per ruolo.

