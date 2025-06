Calciomercato Juventus quell’attaccante è una priorità per i bianconeri? Non proprio…Il motivo è legato alla richiesta economica di quel club! La notizia

Il calciomercato della Juventus si infiamma attorno a un nome, Santiago Castro, per un attaccante che al momento non rappresenta una priorità. La questione principale? La richiesta economica del Bologna, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro, mette in allerta i bianconeri. Mentre i dirigenti sono interessati, le offerte concrete latitano, lasciando il futuro di Castro in bilico e aprendo a molteplici scenari.

Santiago Castro non rappresenterebbe ad oggi una priorità di mercato per il calciomercato Juventus. Come rivelato da calciomercato.com, infatti, il giocatore piace ai dirigenti bianconeri, ma al momento non sarebbero previste offerte concrete al Bologna. Il club emiliano, dal canto suo, chiederebbe 40 milioni di euro per il cartellino del classe 2004. Una cifra elevate che raffredda ulteriormente la pista.

Calciomercato Juventus, possibile sfida all’Inter e non solo: osservatori per quell’obiettivo del club bianconero. Cosa succede - Il calciomercato della Juventus si infiamma con un possibile duello contro l'Inter per assicurarsi Ange-Yoan Bonny, giovane talento del Parma.

Francisco Conceição non verrà riscattato dalla Juventus al 99%, poiché i 30M€ richiesti sono considerati troppo onerosi; il club preferisce destinare quella cifra all’acquisto di un attaccante, che rappresenta la priorità assoluta per la prossima stagione. des Vai su Facebook

