Calciomercato Juventus Gyokeres pista concreta | ecco cosa serve per portarlo a Torino! Doppia mossa di Comolli per l’attacco

Il calciomercato della Juventus si infiamma con la pista Gyokeres: il nome del centravanti svedese sta prendendo sempre più piede, e le trattative si fanno calde. Con una doppia mossa di Comolli per rafforzare l’attacco, Torino si prepara a sognare un colpo importante. Ma cosa serve davvero per portarlo in bianconero? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla strategia juventina e le prossime mosse chiave.

Come riporta il Corriere dello Sport si infiamma attorno al nome di Viktor Gyokeres il calciomercato della Juve. L'interesse della dirigenza bianconera per il centravanti svedese è concreto e sono stati avviate le comunicazioni con il suo

Calciomercato Juve LIVE: ritorno di fiamma per Gyokeres, Mbangula possibile contropartita per Ndoye - Seguite con noi tutte le novità dal calciomercato Juventus in tempo reale. Rumors, trattative e incontri caldi caratterizzano le settimane invernali, con un ritorno di fiamma per Gyokeres e Mbangula che apre nuovi scenari.

#Calciomercato - Le richieste di #Tudor per la nuova #Juventus: #Belardi in difesa, #Gutierrez e #Tavares per le fasce, la permanenza di #Miretti e #Tonali a centrocampo, uno tra #Osimhen e #Gyokeres se parte #Vlahovic. Da non sottovalutare la pista #Da Vai su X

ULTIM' ORA - Hasan Çetinkaya (nella foto), agente di Gyokeres, è in questo momento in meeting con Andrea Berta e i dirigenti dell'Arsenal e pare che la Juventus sia tagliata fuori dall'affare (che sembra voglia ripiegare su un altro attaccante molto fisico come Vai su Facebook

Juventus, furia Gyokeres: “Molte voci false” - La Juventus, come ampiamente scritto, sta cercando un attaccante di altissimo livello, in funzione di un sempre più probabile addio di Dusan Vlahovic. Scrive calciomercato.it

Juventus, pista Gyokeres in salita: dall’incontro di ieri alla richiesta dello Sporting | CM.IT - Incontro tra l'agente di Gyokeres e l'Arsenal, la Juventus è in seconda fila: richiesta Sporting 70 milioni garantiti ... Come scrive calciomercato.it

Gyokeres si sfoga: "Tante bugie, parlerò al momento giusto". Cosa sta succedendo e come la Juventus può affondare il colpo - La situazione inerente alla cessione di Viktor Gyokeres sta diventando sempre più uno dei casi più intricati. Segnala msn.com