Calciomercato Juventus | Conte vuole Gatti al Napoli ma la risposta della dirigenza bianconera non si è fatta attendere Futuro deciso per il difensore

Il calciomercato della Juventus si infiamma: mentre Antonio Conte spinge per portare Federico Gatti al Napoli, la risposta della dirigenza bianconera non si è fatta attendere. Un nuovo capitolo si apre sull’asse Torino-Napoli, con un nome che potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato. La vicenda promette colpi di scena e sorprese imprevedibili, lasciando intendere che il futuro del difensore sarà deciso a breve. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus: Conte vorrebbe portare Gatti al Napoli ma la risposta di Comolli non si è fatta aspettare. Futuro deciso. Un nuovo, potenziale, fronte di mercato si apre sull’asse Torino-Napoli, con al centro uno dei difensori più rappresentativi della Juventus. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Federico Gatti, su esplicita richiesta del suo allenatore Antonio Conte. La risposta della dirigenza bianconera, tuttavia, è stata immediata e categorica, erigendo un muro invalicabile attorno al proprio difensore. L’assalto del Napoli: Gatti è il difensore ideale per Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: Conte vuole Gatti al Napoli ma la risposta della dirigenza bianconera non si è fatta attendere. Futuro deciso per il difensore

In questa notizia si parla di: napoli - juventus - conte - gatti

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

#Gatti, il #Napoli ha offerto 20-25 milioni e stipendio da 3 milioni netti, ma la Juve non vuole cederlo (Tuttosport) Cena a Milano tra gli agenti del giocatore e Manna. Piace molto anche a Conte, però la Juventus sta lavorando al suo rinnovo. Vai su X

Il rinnovo del contratto con la #Juventus di Federico #Gatti tarda ad arrivare, nonostante le parti siano ad un passo dall'accordo. Il #Napoli di Antonio #Conte è da tempo sulle sue tracce e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, anche la #AsRoma Vai su Facebook

Gatti, gli agenti a cena col Napoli: i milioni sul piatto e la replica della Juventus; Gatti, il Napoli ha offerto 20-25 milioni e stipendio da 3 milioni netti, ma la Juve non vuole cederlo (Tuttosport); Gatti, Conte lo vuole per il suo Napoli e alla Juve tutto fermo per il rinnovo.

Gatti, gli agenti a cena col Napoli: i milioni sul piatto e la replica della Juventus - Non è passata affatto inosservata negli ambienti di mercato la cena milanese di mercoledì sera tra gli agenti di Federico Gatti (Dario Paolillo e Luca Carnaghi) con il direttore sportivo de ... Secondo tuttosport.com

TUTTOSPORT - Napoli pronto ad affondare il colpo per Gatti, piace molto a Manna e Conte - Tuttosport scrive a proposito dell'interesse del Napoli per Gatti, difensore della Juventus: "Manna è un grande estimatore del centrale e l’ha messo tra gli obiettivi. Da napolimagazine.com

Conte vuota il secco e fa chiarezza: «Io non ho mai avuto alcun accordo con la Juve. A chiunque si è avvicinato ho sempre detto…» - Conte non si tira indietro e parla del suo possibile ritorno alla Juve: arriva la secca smentita del tecnico del Napoli! Come scrive juventusnews24.com