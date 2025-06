Calciomercato Juve un bianconero è già ai saluti? Spunta un club di Premier League | la possibile destinazione in estate Ultimissime

Il calciomercato della Juventus si anima con un nome che potrebbe presto lasciare Torino: Lloyd Kelly, il difensore riscattato dal Newcastle, potrebbe già essere pronto a cambiare aria. La sua avventura bianconera sembra in bilico e, secondo le ultime indiscrezioni, una squadra di Premier League sarebbe interessata al suo ingaggio. Resta da capire se la Juve riuscirà a trattenere il giovane talento o se il suo futuro sarà altrove.

Calciomercato Juve, bianconero ai saluti? C’è la Premier in caso di addio immediato alla Juventus. Gli aggiornamenti in uscita. Arrivano importanti novità di calciomercato Juve anche per quanto riguarda il possibile futuro di Lloyd Kelly, difensore che la Juventus ha riscattato come da accordi dal Newcastle dopo il prestito di sei mesi. L’avventura del centrale in bianconero, però, potrebbe già essere al capolinea: sulle sue tracce ci sarebbe in particolare il Crystal Palace, pronto a fare un tentativo per riportarlo in Premier. A riferirlo è Tuttosport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com