Calciomercato Juve sorpresa Vlahovic | si va verso la permanenza ad una condizione Tudor spinge!

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una sorpresa: Dusan Vlahovic potrebbe restare, grazie alla spinta decisa di Tudor. La trattativa è in evoluzione e, sebbene ancora incerta, le ultime notizie suggeriscono che un accordo potrebbe essere raggiunto a determinate condizioni. La strategia del club e la volontà dell’attaccante potrebbero essere decisive per definire il suo futuro bianconero. La prossima settimana sarà decisiva per scoprire il destino di questa operazione.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve nel reparto d’attacco, con la possibile permanenza di Dusan Vlahovic Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve resta avvolto nell’incertezza, ma non è ancora compromesso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione, sebbene complessa, lascia aperti spiragli per un possibile accordo. Un passaggio cruciale potrebbe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, sorpresa Vlahovic: si va verso la permanenza ad una condizione, Tudor spinge!

