Calciomercato Juve rinnova ma poi se ne va | affare da 50 milioni

La Juventus si muove con grande attenzione nel calciomercato, cercando di bilanciare rinnovi e operazioni strategiche. Un esempio su tutti: un giocatore potrebbe rinnovare per poi essere sacrificato, in una trattativa da 50 milioni che potrebbe cambiare le carte in tavola. Con Comolli e Chiellini al lavoro, i bianconeri sanno che ogni mossa conta, perché ora più che mai, i passi falsi sono Vietati. La sfida è chiara: rinforzare la rosa senza perdere di vista gli obiettivi, anche se per Tudor e la società , il rischio è alto...

La Juve sta lavorando sul mercato per mettere a segno le giuste operazioni: un giocatore ora può rinnovare e poi essere comunque sacrificato. La Juventus è al lavoro, con Comolli e Chiellini in attesa delle nuove figure in arrivo, sul mercato con l’intenzione di piazzare al meglio le uscite ma anche di affondare sui giusti profili in entrata. Non potranno più essere commessi passi falsi: lo sa bene la società , ma lo sanno bene anche Tudor – confermato senza dubbi – e i giocatori. Al momento si sta lavorando su un rinnovo in particolare, anche se il bianconero potrebbe comunque essere successivamente sacrificato sul mercato. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Calciomercato Juve, rinnova ma poi se ne va: affare da 50 milioni

In questa notizia si parla di: juve - calciomercato - rinnova - affare

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Quindi, ricapitolando: Il Newcastle lo prende a parametro zero a luglio 2024. ? Dopo una decina di presenze in cui non si ricorda nulla di eccezionale (appena 300 minuti giocati), decide di venderlo. La Juventus lo prende in prestito a 3,8 milioni di eur Vai su Facebook

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Ufficiale - Savona rinnova fino al 2030. Incontro tra il Napoli e...; Calciomercato Napoli, vicino Musah dal Milan per 25 milioni di euro; Vlahovic alla Juve: da de Ligt a Dybala, cosa cambia ora.

Calciomercato Juve, i rinnovi di questi due bianconeri sono bloccati: tutti i dettagli sulle mosse del club Da juventusnews24.com: Calciomercato Juve, i rinnovi di questi due bianconeri sono bloccati: la situazione e cosa sta accadendo Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto su quelli che potrebbero essere i rinnovi in c ...