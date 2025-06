Calciomercato Juve LIVE | Tudor rinnova il Napoli insiste per Gatti Novità anche su Vlahovic e Gyokeres

Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento: tra rinnovi, sondaggio su Gatti, e l'interesse del Napoli per alcuni talenti come Vlahovic e Gyokeres, le trattative si infittiscono ogni giorno. La dirigenza bianconera, attenta alle strategie di bilancio e al futuro, lavora senza sosta per rinforzare la rosa. Scopriamo insieme tutte le ultime novità, indiscrezioni e piani in corso: il mercato della Juve non si ferma mai.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: VENERDÌ 13 GIUGNO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Tudor rinnova, il Napoli insiste per Gatti. Novità anche su Vlahovic e Gyokeres

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve - tudor - rinnova

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

? Igor #Tudor rinnova con la #Juventus fino al 2027, nel contratto c'è un opzione per un ulteriore prolungamento fino al 2028. #Juve #Calciomercato #transfers. [@MatteMoretto] Vai su X

L’intesa ormai questa definita tra la Juventus e Tudor per il rinnovo del contratto. - ? Possibile firma pre partenza per gli States - Eliminata la penale per non far scattare il \+1 - Ingaggio da circa 2,5 milioni netti a stagione - ? Nuova scadenza 20 Vai su Facebook

Juventus, Tudor rinnova fino al 2027: venerdì la firma; Tudor rinnova con la Juve: tutti i dettagli | CM.IT; Calciomercato, le news dell'11 giugno: Reijnders al City; il Napoli chiude per Musah, domani De Bruyne, contatti per Nusa; Juve, Tudor rinnova; Roma, accordo con vicino Svilar.

Juventus, Tudor rinnova fino al 2027 e detta il mercato Si legge su calcioin.it: La Juventus cambierà modulo o uomini nel mercato estivo?