Calciomercato Juve decisione già presa | si va verso l’addio! Futuro segnato per un altro bianconero Cosa filtra in vista della prossima stagione

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più avvolto da decisioni decisive, e il futuro di alcuni pilastri bianconeri inizia a delinearsi con chiarezza. Dopo le indiscrezioni di Nicolò Schira, emerge che Mattia Perin potrebbe essere prossimo all'addio, segnando un’altra importante rivoluzione nello spogliatoio torinese. La società valuta attentamente il da farsi in vista della prossima stagione, lasciando molti a chiedersi quale sarà il nuovo volto dei bianconeri.

Calciomercato Juve, decisione presa: si va verso l’addio. Cosa filtra in vista della prossima stagione. Novità sul futuro di un senatore. Come rivelato da Nicolò Schira su X, Mattia Perin non è più centrale nei piani della Juventus. Il portiere, dopo una stagione trascorsa in panchina e con meno presenze rispetto agli anni precedenti, sarebbe ora pronto a lasciare i bianconeri nella sessione estiva di mercato. Il portiere è alla ricerca di maggiore spazio e vuole tornare titolare e protagonista in Serie A. Il suo futuro alla Juve sembra ormai segnato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com