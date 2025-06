Calciomercato Jashari al Milan? In Svizzera svelano i dettagli dell’affare

Calciomercato in fermento: Ardon Jashari potrebbe vestirsi di rossonero questa estate, trasferendosi dal Bruges al Milan. La notizia ha già fatto scalpore in Italia e ora si rafforza anche con le conferme delle fonti svizzere. Il futuro del giovane talento promette di scuotere il mondo del calcio e i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire se l’affare si concretizzerà davvero.

Ardon Jashari dal Bruges al Milan in questo calciomercato estivo? La notizia, già virale in Italia, è confermata anche da fonti svizzere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Jashari al Milan? In Svizzera svelano i dettagli dell’affare

In questa notizia si parla di: calciomercato - jashari - milan - svizzera

Calciomercato Milan, si tratta per Jashari: incontro decisivo, ecco cosa manca - Il calciomercato del Milan entra nel vivo: si avvicina un incontro decisivo con Ardon Jashari, giovane talento da seguire con attenzione.

Ultim'ora da Sportitalia: il Milan vuole mettere le mani su Jashari Secondo quanto si apprende da Michele Criscitiello, domani dovrebbe andare in scena l'incontro decisivo tra le parti La distanza tra i club è pari a 5 milioni di euro ? #ACMilan #SpazioMil Vai su Facebook

Calciomercato, Jashari al Milan? In Svizzera svelano i dettagli dell’affare; Milan, avanti tutta su Xhaka! A centrocampo piacciono pure Jashari e Javi Guerra; Calciomercato Milan, Jashari il nuovo Reijnders? Altri due club su di lui.

L’impennata di Jashari: 4 big di Serie A puntano lo svizzero del Brugge calciomercato.it scrive: L’impennata di Jashari: 4 big di Serie A puntano lo svizzero del Brugge (LaPresse/Screen Transfermarkt) – Calciomercato.