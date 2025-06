Nel vivace calciomercato dell’Inter, Nick Woltemade si distingue per sicurezza e determinazione. Il giovane talento tedesco dello Stoccarda, protagonista con la Germania U21, ha rilasciato parole chiare: il suo nome nei radar di grandi club è una conferma del suo valore. Con una tripletta che ha incantato gli appassionati, Woltemade si prepara a scrivere nuovi capitoli della sua carriera, lasciando intendere che il suo futuro potrebbe riservare sorprese.

Calciomercato Inter, Woltemade sicuro di sé: «Se non avessero il mio nome nei radar significherebbe che.». Parla il giovane tedesco. Grande protagonista con la maglia della Germania U21, con cui ha realizzato una tripletta, l’attaccante dello Stoccarda Nick Woltemade è finito al centro dell’attenzione. Nel post-partita, il giocatore ha commentato anche le voci sul suo futuro, che nelle ultime ore lo hanno visto accostato con insistenza al calciomercato Inter Le sue parole: « Credo che qualcosa del genere faccia parte del gioco. Non sarebbe un’attività di scouting ottimale se un club non avesse il mio nome nei suoi radar in questo momento. 🔗 Leggi su Internews24.com