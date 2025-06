Calciomercato Inter Woltemade | Ora non penso al futuro

Nick Woltemade, talento emergente dello Stoccarda e della nazionale tedesca under 21, sta facendo parlare di sé nel calciomercato europeo. Dopo aver incantato con una tripletta contro la Slovenia, il giovane centravanti ha dichiarato di non pensare ancora al suo futuro, lasciando aperte molte ipotesi. C’è grande attesa per capire quale sarà la sua prossima destinazione, ma per ora, l’interesse delle big come l’Inter resta in stand-by.

Nick Woltemade, centravanti dello Stoccarda e della nazionale tedesca, ha rilasciato qualche dichiarazione sul proprio futuro. Il giovane tedesco è al centro delle mire di mercato di molte squadre europee, tra cui l' Inter. Ieri, dopo aver segnato una tripletta contro la Slovenia all' Europeo under 21, è stato intercettato dai giornalisti

