Calciomercato Inter Sky | I nerazzurri concentrati sull’attacco anche Taremi in uscita

Il calciomercato dell'Inter si scalda, con i nerazzurri pronti a rivoluzionare il reparto offensivo. Dopo le partenze di Arnautovic e Correa a parametro zero, l'attenzione si concentra su Mehdi Taremi, che potrebbe essere sul punto di lasciare Milano. La strategia dei nerazzurri mira a rafforzare l’attacco in vista delle sfide cruciali, ma cosa riserverà il futuro a Taremi? La risposta si avrà nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter, i nerazzurri mettono Mehdi Taremi all’uscita. A spiegare la notizia è il giornalista esperto di mercato Luca Marchetti. SarĂ un’autentica rivoluzione quella che interesserĂ l’attacco dell’ Inter. Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno giĂ lasciato i nerazzurri a parametro zero e, probabilmente, la stessa sorte toccherĂ a Mehdi Taremi. Nonostante le dichiarazione dell’ ex centravanti del Porto, che si era detto pronto a onorare il suo contratto e rimanere a Milano, i piani della societĂ meneghina sono altri. A riportare la notizia è il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Luca Marchetti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Sky: «I nerazzurri concentrati sull’attacco, anche Taremi in uscita»

