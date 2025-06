Calciomercato Inter Repubblica | telefonata di Marotta alla Lazio Chiesto lui per sostituire Calhanoglu

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con un blitz di Marotta alla Lazio, volto a trovare un sostituto per Calhanoglu, che potrebbe tornare in Turchia. La strategia del club nerazzurro mira a rafforzare il centrocampo, mentre l’interesse del Galatasaray per il turco potrebbe scatenare un effetto domino imperdibile. La sessione di mercato è più aperta che mai: cosa riserverà il futuro ai protagonisti?

che può tornare in Turchia. Il centrocampo dell’ Inter è al centro di importanti manovre di mercato, con un’offerta concreta dal Galatasaray che potrebbe innescare un effetto domino. Il club turco ha messo gli occhi su Hakan Çalhano?lu, proponendo 30 milioni di euro diluiti in tre anni, a cui si aggiungerebbe un ingaggio di 10 milioni a stagione per il giocatore. La dirigenza nerazzurra riflette. Lo scrive Repubblica. Çalhano?lu e la “rifondazione parziale” dell’Inter. La possibile partenza di Çalhano?lu rientrerebbe in una “ parziale rifondazione ” del centrocampo dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Repubblica: telefonata di Marotta alla Lazio. Chiesto lui per sostituire Calhanoglu

