Calciomercato Inter ora Frattesi può restare | cambia il futuro Chivu decisivo

Le ultime di calciomercato dell’Inter rivelano una svolta clamorosa: Frattesi potrebbe restare in nerazzurro grazie alle decisioni di Chivu, il quale si dimostra decisivo nel plasmare il futuro della squadra. Con Simone Inzaghi che ancora cerca il feeling perfetto con il centrocampista, il suo destino si gioca su un filo sottile. Riusciranno le mosse di mercato a cambiare le sorti di questa stagione? La risposta dipende da un attimo di…

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Inter, con la possibile permanenza di Davide Frattesi in nerazzurro. Tutti i dettagli Con Simone Inzaghi il feeling non era mai realmente sbocciato, e l’episodio simbolo resta la finale di Champions League a Monaco di Baviera, dove Davide Frattesi rimase in panchina per tutti i novanta minuti. Tuttavia, l’addio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com