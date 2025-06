Calciomercato Inter non solo Correa e Arnautovic | può salutare un altro fedelissimo di Inzaghi

Il calciomercato dell'Inter si infiamma, ma non solo per le operazioni di Correa e Arnautovic: un altro fedelissimo di Inzaghi potrebbe lasciare il club. La strategia di Oaktree è chiara e decisa: ringiovanire la rosa per costruire una squadra più dinamica e competitiva. Tra rinnovi e cessioni, il futuro nerazzurro si disegna con scelte mirate e ambiziose, puntando a un ciclo più fresco e proiettato verso nuovi successi.

. Le linea di Oaktree per il futuro è chiara. La direzione impostata dal fondo Oaktree per il management dell’Inter è chiara: un deciso ringiovanimento della rosa. Questa strategia si traduce in scelte precise sul fronte del calciomercato Inter e dei rinnovi contrattuali, con l’obiettivo di costruire una squadra più dinamica e proiettata al futuro. Tale linea è già evidente con gli addii di giocatori chiave che, per età o per la scadenza del contratto, non rientrano più nei piani a lungo termine del club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, non solo Correa e Arnautovic: può salutare un altro fedelissimo di Inzaghi

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - correa - arnautovic

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

L'attacco Inter si svuota. Via Correa e Arnautovic. Restano Lautaro, Thuram e Taremi, ma occhio al mercato. Serve nuova linfa. #Inter #internews24 #Calciomercato #lautaro #thuram #attaccointer Vai su X

ULTIM’ORA Guarro - Inter, Piero Ausilio al Gewiss Stadium per Bonny. Il centravanti francese rappresenta l’esigenza più immediata perché potrebbe servire una punta in vista del Mondiale per Club. Arnautovic e Correa non dovrebbero partire per gli US Vai su Facebook

Inter, via Arnautovic e Correa: chi va al Mondiale per club e chi può arrivare dopo; Inter, via Arnautovic e Correa: chi va al Mondiale per club e chi può arrivare dopo; Inter: Correa e Arnautovic via a fine stagione. Barcellona su Bastoni? Arrivano smentite.

Inter, via Arnautovic e Correa: chi va al Mondiale per club e chi può arrivare dopo Si legge su msn.com: Marko Arnautovic e Joaquin Correa rappresentano ormai il passato, i due pesavano a bilancio complessivamente 25 milioni di euro e salutarli è una bella boccata di.