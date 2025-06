Calciomercato Inter LIVE | Possibile addio di Darmian e Asllani svelata la richiesta del Parma per Leoni!

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo con nuove indiscrezioni che tengono tutti con il fiato sospeso. Possibili addii di Darmian e Asllani, e la richiesta del Parma per Leoni, sono solo alcune delle trattative in corso. Seguendo le news in tempo reale, restate aggiornati su tutte le trattative, incontri e affari conclusi. La squadra nerazzurra lavora senza sosta, puntando sempre a rafforzare il progetto e mantenere la competitività.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com