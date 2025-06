Calciomercato Inter Frattesi continua ad essere un obiettivo della Juventus | i dettagli

Il calciomercato estivo è sempre una montagna russa di emozioni, e questa volta il centrocampo dell’Inter si trova al centro di un duello emozionante tra nerazzurri e bianconeri. Davide Frattesi, talento esplosivo del 1999, sembra destinato a rimanere in nerazzurro, ma la Juventus non molla la presa. Con i dettagli che fanno chiarezza sulle trattative, il futuro del giovane potrebbe ancora riservare sorprese...

Calciomercato Inter, Davide Frattesi sembra destinato alla permanenza in nerazzurro, ma la Juventus continua a corteggiarlo. La notizia. Nonostante le notizie di questa mattina, che suggeriscono una permanenza all’ Inter, Davide Frattesi rimane un obiettivo di mercato della Juventus. Il centrocampista 1999 era ai margini del progetto tecnico di Inzaghi e, in caso di permanenza del tecnico piacentino, sarebbe sicuramente partito in estate. Con l’arrivo di Chivu, però, cambiano le prospettive dell’ex Sassuolo, che potrebbe essere messo al centro del nuovo corso nerazzurro. Come ha riferito Gianluca Di Marzio lungo il corso di Calciomercato – L’Originale, l’italiano continua a piacere alla Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com