Calciomercato Inter CorSport | prezzo Calhanoglu C’è distanza tra offerta Galatasaray e richiesta nerazzurra

Calciomercato Inter: prezzo Calhanoglu. C’è distanza tra offerta Galatasaray e richiesta nerazzurra per il centrocampista turco. Nuove e insistenti voci giungono dalla Turchia, mettendo Hakan Çalhano?lu al centro dell’attenzione del calciomercato Inter. Il Galatasaray ha manifestato un forte interesse per il talentuoso centrocampista dell’ Inter, presentando una proposta economica significativa ma, al momento, giudicata insufficiente dal club nerazzurro. Galatasaray offre 30 milioni e mega-ingaggio a Çalhano?lu. Secondo quanto riportato dai media turchi, il Galatasaray sarebbe pronto a sborsare 30 milioni di euro, pagabili in tre anni, per acquisire il cartellino di Çalhano?lu. 🔗 Leggi su Internews24.com