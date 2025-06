Calciomercato Inter Calhanoglu-Galatasaray | offerta respinta!

Il calciomercato infiamma l’estate con un clamoroso intreccio tra Inter e Galatasaray. I turchi hanno presentato un’offerta per Hakan Calhanoglu, ma i nerazzurri sono rimasti fermi sulle proprie posizioni, ritenendo il prezzo giusto. L'operazione, che tiene banco tra rumors e smentite, potrebbe riservare sorprese: il futuro del talentuoso turco si decide ora. Resta da capire se ci saranno evoluzioni nei prossimi giorni.

