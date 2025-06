Calciomercato Inter | addio Calhanoglu? Chivu ha in mente questo nome per sostituirlo

Il calciomercato dell'Inter si prepara a un nuovo capitolo: l’addio di Calhanoglu potrebbe diventare realtà, e Chivu sta già valutando il nome del suo possibile sostituto. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del centrocampista turco e la strategia di rafforzamento nerazzurra. La scelta del nuovo acquisto potrebbe segnare un cambio di rotta importante, lasciando i tifosi in attesa di scelte che potrebbero influenzare l’intera stagione.

Calciomercato Inter: addio Calhanoglu? Chivu ha in mente questo nome per sostituire il centrocampista turco dei nerazzurri. Le prossime settimane potrebbero essere cruciali per il futuro di Hakan Calhanoglu nelle dinamiche del calciomercato Inter. In caso di una sua cessione, il club nerazzurro dovrà immediatamente concentrarsi sulla sua sostituzione, una decisione che non è così scontata e che riflette la nuova direzione tecnica. L’Inter, infatti, sta già valutando diverse opzioni per rafforzare il proprio centrocampo, con un focus specifico sulle preferenze del nuovo allenatore, Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com