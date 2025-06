Calciomercato Fiorentina manovre a centrocampo | Asllani e non solo si cerca questo profilo

La Fiorentina si prepara a una vera e propria rivoluzione a centrocampo, con manovre mirate e tanti nomi caldi sul tavolo. Dopo le partenze di Adli e Folorunsho, i toscani cercano rinforzi di qualità per rinvigorire la linea mediana e tornare a lottare ai vertici. Asllani resta il profilo preferito, ma non è l’unico obiettivo: il mercato viola brucia le tappe, pronti a sorprendere. La corsa ai rinforzi è appena iniziata.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Fiorentina per rinforzare il proprio centrocampo, con l’interesse per diversi calciatori La Fiorentina si appresta a rivoluzionare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Le partenze di Adli e Folorunsho, rientrati rispettivamente a Milan e Napoli, unite alla possibile uscita di Danilo Cataldi — che potrebbe far . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, manovre a centrocampo: Asllani e non solo, si cerca questo profilo

In questa notizia si parla di: fiorentina - centrocampo - calciomercato - manovre

Fiorentina Juve Primavera Playoff LIVE: tanta qualità a centrocampo, Vacca guiderà l’attacco. Le scelte ufficiali di Magnanelli - Fiorentina-Juventus Primavera, live dal primo turno dei Playoff 2024/25, promette spettacolo tra due formazioni di qualità .

Sarri spinge per il ritorno di Cataldi alla Lazio: la situazione; Centrocampo tutto nuovo: Tonali torna in Serie A e con lui Pogba; Fiorentina, manovre a centrocampo in vista. Rispunta Frendrup, Cristante uomo giusto?.

Un regista per Pioli: la Fiorentina pensa a Bennacer e Asllani gazzetta.it scrive: L'algerino ha vinto già lo scudetto con Stefano, mentre l'ex Empoli è lontano dai piani nerazzurri.