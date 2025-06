Calciomercato estero una squadra su Pogba! Il francese può ripartire da qui dopo l’avventura alla Juve Gli aggiornamenti

Dopo un lungo periodo di incertezze, il futuro di Paul Pogba si sta delineando con maggiore chiarezza. Il francese, ex Juventus, potrebbe tornare a ripartire dalla Ligue 1, trovando una nuova squadra pronta ad accoglierlo. Dialoghi in corso e trattative avviate fanno sperare in un ritorno che potrebbe riscrivere il suo cammino professionale. Ecco tutti i dettagli su questa possibile svolta nel calciomercato estero.

Pogba trova squadra? Da dove può ripartire l’ex Juventus, dialoghi in corso per quel trasferimento. Tutti i dettagli C’è il ritorno in Francia nel futuro di Paul Pogba che dopo molte settimane di assoluto silenzio e incertezza riguardo il proseguo della sua carriera, sembra aver trovato una nuova squadra da cui ripartire. Dalla Ligue 1, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, una squadra su Pogba! Il francese può ripartire da qui dopo l’avventura alla Juve. Gli aggiornamenti

