Calciomercato estero possibile ritorno in Liga per Otamendi Il difensore in scadenza con il Benfica cercato dall’Atletico Madrid

Il calciomercato estero si infiamma con una possibile mossa a sorpresa: Nicolás Otamendi potrebbe tornare in Liga, questa volta con l’Atletico Madrid. Il difensore argentino, in scadenza di contratto con il Benfica, sembra pronto a riaccendere la sua carriera in Spagna. Una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri della difesa madrilena e regalare nuove emozioni ai tifosi. La domanda ora è: sarà il grande ritorno di Otamendi nella Liga?

Nicolás Otamendi non sembra ancora pronto a fare ritorno in Sudamerica. Il difensore argentino, in scadenza di contratto con il Benfica, potrebbe presto vestire la maglia dell'Atlético Madrid. Secondo quanto riportato da CNN Portugal, il centrale campione

