Calciomercato estero | la Real Sociedad boccia Sadiq e il Valencia non lo riscatta Il giocatore | Tu non mi ami o io non amo te?

Nel vivace calciomercato estero si accendono i riflettori sul futuro di Sadiq Umar, il prolifico attaccante nigeriano. La Real Sociedad ha deciso di bocciarlo, mentre il Valencia ha scelto di non riscattarlo, lasciando il giocatore in una posizione criptica sui social. Con un contratto fino al 2028, il suo futuro resta incerto, tra desideri di mercato e ambizioni personali. La domanda che tutti si pongono è: tu non mi ami o io non amo te?

Calciomercato estero: la Real Sociedad boccia Sadiq e il Valencia non lo riscatta. Il giocatore criptico sui social Il futuro di Sadiq Umar resta incerto. L’attaccante nigeriano, attualmente in vacanza nella sua Nigeria, ha ancora un contratto in essere con la Real Sociedad fino al 2028, ma tutto lascia intendere che il club basco non . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero: la Real Sociedad boccia Sadiq e il Valencia non lo riscatta. Il giocatore: «Tu non mi ami o io non amo te?»

In questa notizia si parla di: sadiq - calciomercato - estero - real

La rinascita di Sadiq: l'ex Roma è il nuovo bomber del Valencia; Liga, tacco delizioso dell'ex Roma, Sadiq: il Valencia riprende l'Osasuna di Budimir all'87'; Liga, un super Sadiq salva il Valencia: 3-3 in casa dell'Osasuna. Vince il Leganes, solo un pari per il Maiorca.

Real Sociedad, Sadiq è stato operato. Stagione finita, i baschi torneranno sul mercato - Il 25enne salterà il resto della stagione; per questo motivo, la Real Sociedad vuole correre ai ripari per trovare un sostituto, magari ... Segnala tuttomercatoweb.com

Real Sociedad, UFFICIALE: tegol Sadiq, rottura del legamento crociato - Umar Sadiq era arrivato a fine mercato per sostituire Aleksander Isak, ma la scommessa fatta dalla Real Sociedad sull'ex- calciomercato.com scrive

La rinascita di Sadiq: l'ex Roma è il nuovo bomber del Valencia - dove è arrivato in prestito dalla Real Sociedad con diritto di riscatto a 10 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Riporta calciomercato.com