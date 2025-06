Calciomercato estero finisce con la retrocessione l’avventura da allenatore-giocatore di Aaron Ramsey al Cardiff!

L’avventura di Aaron Ramsey come allenatore-giocatore del Cardiff City si conclude con un finale amaro, segnato dalla retrocessione e dal difficile addio al calcio giocato. Dopo appena tre partite sulla panchina, il 34enne ex Juventus e Arsenal non è riuscito a risollevare le sorti della squadra, lasciando i tifosi con un senso di delusione e tante domande sul futuro. Un capitolo che si chiude, ma la sua carriera non smette di emozionare.

L'avventura di Aaron Ramsey come allenatore-giocatore del Cardiff City si conclude dopo appena tre partite. Il 34enne centrocampista gallese, ex Juventus e Arsenal, non è riuscito a evitare la retrocessione della squadra in League One, chiudendo la stagione 202425 all'ultimo posto.

