Calciomercato estero Barcellona | non solo Szczesny arriva anche Joan Garcia? Con la sua firma potrebbe dire addio ter Stegen

Il calciomercato estero del Barcellona si infiamma: dopo l’arrivo di Szczesny, si fa sempre più concreta la possibilità di vedere Joan Garcia vestire la maglia blaugrana. Con la firma imminente, il club potrebbe anche salutare Marc-André ter Stegen, aprendo un nuovo capitolo tra tradizione e innovazione. Ma quali altre strategie ha in mente il Barça per rinforzare la rosa in vista della stagione 2025-26? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Calciomercato estero, Barcellona: arriva anche Joan Garcia? Con la sua firma potrebbe dire addio ter Stegen Stando a quanto riportato da AS il Barcellona è pronto a chiudere il suo primo colpo in vista della stagione 2025-26 con la chiusura di Joan García, portiere spagnolo, attualemente all'Espanyol, che sarà ufficialmente blaugrana nelle prossime ore.

