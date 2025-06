Calciomercato Empoli quattro squadre vogliono il difensore Goglichidze La decisione finale

Il calciomercato dell'Empoli si infiamma: quattro squadre di Serie A sono interessate a Saba Goglichidze, il giovane difensore georgiano che sta facendo parlare di sé. La sua prossima mossa potrebbe cambiare le carte in tavola, ma la decisione finale resta ancora da definire. Resta sintonizzato per scoprire quale strada prenderà il talento toscano e come questa vicenda influenzerà il futuro del club.

Calciomercato Empoli, Goglichidze nel mirino di quattro club di Serie A, ma il futuro è ancora incerto. Ecco la situazione attuale Il nome di Saba Goglichidze è tra i più chiacchierati nelle prime fasi del Calciomercato Empoli. Il difensore georgiano, classe 2002, è infatti uno dei profili più promettenti della rosa toscana e potrebbe lasciare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Empoli, quattro squadre vogliono il difensore Goglichidze. La decisione finale

Calciomercato Inter, Ausilio manda i suoi emissari al Castellani per Empoli Parma: un osservato speciale per l’attacco! - La Redazione di Calciomercato svela le mosse dell'Inter per la prossima stagione. Piero Ausilio ha inviato i suoi emissari al Castellani per osservare da vicino un talento dell'Empoli durante la sfida contro il Parma.

Parola fine alla Serie A! Oltre al Monza, retrocedono oggi Venezia ed Empoli. I lagunari hanno lottato con le unghie e con i denti ma si sono dovuti arrendere alla Juventus. L'Empoli invece delude e perde in casa contro l'Hellas Verona: complice un'incredibi Vai su Facebook

Assalto Galatasaray per Goglichidze! Il mercato turco è ancora aperto: l'Empoli per ora rifiuta tutta le offerte; Empoli, Goglichidze può lasciare nonostante il mercato chiuso: l'offerta; Monza-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming.

Calciomercato Lazio | In difesa piace Goglichidze: l'Empoli fissa il prezzo - In attesa di capire chi sarà confermato e chi no, la Lazio continua a guardarsi intorno sul mercato in cerca di rinforzi per la difesa. Scrive lalaziosiamonoi.it

Empoli: giovani talenti del vivaio pronti a rinforzare il centrocampo di Pagliuca - L'Empoli si prepara a valutare i giovani Ignacchiti, Degli Innocenti e Belardinelli per il centrocampo della prossima stagione. Segnala msn.com

Empoli: Guido Pagliuca verso la panchina, focus sul mercato attaccanti - Si punta a rifondare l'attacco per la nuova stagione in Serie B. msn.com scrive