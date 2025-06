Calciomercato dilettanti | Terre di Castelli e Cavezzo protagonisti con nuovi innesti

L'universo del calciomercato dilettanti si infiamma tra Terre di Castelli e Cavezzo, protagonisti di un mercato ricco di novità e promesse. Con nuovi innesti e conferme importanti, il panorama locale si anima di entusiasmo e prospettive interessanti. Dalle mosse strategiche alle rivelazioni sul campo, il futuro di queste squadre promette emozioni e successi. Scopriamo insieme le ultime novità che stanno plasmando il campionato!

In Eccellenza il Terre di Castelli ha ufficializzato in mediana Lorenzo Vezzani (2002) ex Colorno. In Prima doppio innesto per il Cavezzo: il terzino ’98 Nicholas Gavioli dal Medolla e il centrocampista 2006 Alessandro Gandini dalla Mirandolese. La stessa Mirandolese ha inserito nell’organico in mediana il 2005 Mattia Russo dal Boca Carbonara, che torna in gialloblù, e il difensore 2005 Andrei Vatra ex Cavezzo. Tre conferme al Nonantola con Debbia, De Luca e Stefani; lo Spilamberto ha confermato i difensori Tavoni, Muca, Dardani e Masi e i centrocampisti Giusti e Bernardi. Il Colombaro saluta la punta Sula che va alla Sammartinese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net