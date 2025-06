Calciomercatocom – Pisa ufficiale | risolto il contratto con Inzaghi pronto per il Palermo | Calciomercato

Il mondo del calcio è in fermento: Pisa annuncia ufficialmente la risoluzione del contratto con Filippo Inzaghi, dopo aver riconquistato la Serie A. Ora, l'ex attaccante di Milan e Juventus si prepara a una nuova avventura sulla panchina del Palermo. Un capitolo che promette emozioni e sfide entusiasmanti per tutti gli appassionati di calciomercato, pronti a seguire ogni mossa di un allenatore che non smette di sorprendere.

Pisa, ufficiale: risolto il contratto con Inzaghi, pronto per il Palermo. Il Pisa saluta Filippo Inzaghi. Dopo aver riportato la squadra in Serie A, l'ex attaccante di Milan e Juventus lascia il club toscano ed è pronto a ripartire dalla panchina del Palermo in Serie B. IL COMUNICATO – Il Pisa Sporting Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi che, da oggi, lascia l'incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

#Calciomercato #SerieB Panchine Filippo Inzaghi non è più l'allenatore del #Pisa: risolto consensualmente il contratto https://pisasportingclub.com/comunicato-societario-venerdi-13-giugno-2025/… Ora lo attende una nuova avventura a #Palermo Vai su X

UFFICIALE: Inzaghi non è più l’allenatore del Pisa. Manca solo l’annuncio del Palermo Vai su Facebook

