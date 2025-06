Calciomercato Bologna una big vuole a tutti i costi il centrocampista Fabbian I rossoblu cederanno alle richieste?

Il calciomercato di Bologna si anima: una grande squadra italiana mette gli occhi sul talentuoso centrocampista Fabbian, deciso a rinforzare il cuore del proprio centrocampo. I rossoblù, pronti a cedere alle richieste, si preparano a confrontarsi con una proposta allettante. In questo scenario, la Lazio osserva attentamente, puntando a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. La sfida è aperta: chi alla fine avrà la meglio?

Calciomercato Bologna, una big importante tiene sotto osservazione il mediano Fabbian per rinforzare il centrocampo In vista della prossima stagione di Serie A, la Lazio è al lavoro per costruire una squadra competitiva e funzionale alle esigenze di Maurizio Sarri. A Formello, il focus in questa fase iniziale del mercato è concentrato principalmente sui rinnovi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, una big vuole a tutti i costi il centrocampista Fabbian. I rossoblu cederanno alle richieste?

In questa notizia si parla di: calciomercato - bologna - fabbian - vuole

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore.

Calciomercato Lazio: Fabbian in pole, ma la trattativa è difficile https://lazionews.eu/notizie/fabbian-lazio-bologna-calciomercato/… #giovannifabbian #sslazio1900? #calciomercatolazio #RassegnaStampa Vai su X

Calciomercato: la Lazio starebbe pensando a Fabbian del Bologna... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Fabbian #Bologna #calciomercato #Sarri #SerieA #SerieAEnilive #tifosi #calcio Vai su Facebook

Calciomercato Lazio, Fabbian è il sogno di Sarri: la reazione del Bologna; Calciomercato Bologna – Cosa comporta il nodo Fabbian?; Calciomercato Lazio, il PSV vuole Tchaouna: Lotito chiede 13 milioni, addio probabile.

Calciomercato Bologna, una big vuole a tutti i costi il centrocampista Fabbian. I rossoblu cederanno alle richieste? Riporta calcionews24.com: Tra i nomi emersi negli ultimi giorni, uno in particolare ha attirato l’attenzione: si tratta di Giovanni Fabbian, giovane talento del calciomercato Bologna, già protagonista di un’ottima stagione con ...