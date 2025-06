Calciomercato amaranto | Cutolo pianifica i rinforzi per Bucchi

Il calciomercato amaranto si prepara a scrivere un nuovo capitolo di rinforzi e strategie, con Cutolo in prima linea nel pianificare i colpi giusti per sostenere Bucchi. La sfida è individuare i profili ideali in tempi stretti, perfezionare le trattative e ufficializzare gli acquisti già dal 1° luglio, affinché la rosa sia pronta a scendere in campo senza sorprese. Il futuro della squadra si costruisce giorno dopo giorno, puntando alla massima competitività .

di Luca Amorosi Proseguono in casa amaranto le grandi manovre per dare forma al nuovo. L’intenzione del direttore Cutolo è individuare, già in queste settimane, i profili adatti per puntellare l’organico, portare avanti le trattative per il loro arrivo e poter poi ufficializzare gli innesti dal 1° luglio, data di apertura del calciomercato. Questo per fare in modo che il tecnico Bucchi e il suo staff abbiano già una rosa ben delineata e quasi definitiva al momento della partenza per il ritiro in Trentino fissata tra esattamente un mese, cioè il prossimo 13 luglio. Sette o otto, in termini numerici, i rinforzi che servono, secondo quanto affermato anche dal presidente Manzo: un portiere, due terzini, un centrale, un vice-Guccione, due esterni offensivi e una punta, con variazioni in base a eventuali partenze o ulteriori necessità in corso d’opera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato amaranto: Cutolo pianifica i rinforzi per Bucchi

