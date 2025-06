Calcio Storico Fiorentino | divieti modifiche a viabilità e trasporto pubblico

Il calcio storico fiorentino, tradizione secolare e vibrante cuore della città, si prepara a vivere momenti di grande entusiasmo nelle semifinali di giugno 2025. Per garantire sicurezza e ordine durante gli eventi, sono stati adottati specifici divieti di sosta e modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. Ecco le misure previste: un'organizzazione puntuale e rigorosa per assicurare che questa manifestazione unica possa svolgersi senza intoppi, valorizzando al meglio il patrimonio culturale di Firenze.

Provvedimenti per le semifinali – Sabato 14 e Domenica 15 giugno 2025 Divieti di sosta Dalle 22 del 12 giugno alle 2 del 16 giugno: Via Magliabechi (tra i civici 1 e 7). Dalle 14 giugno ore 0 alle 15 giugno ore 22: Resto di via Magliabechi, via Ghibellina (lato numeri pari da via. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it